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    Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketi yatırımı artırdı

    Elektriğin Türkiye genelinde tüketiciye buluşmasını sağlayan kurumların çalışma alanlarında yapılması gerekli yatırımların geçen yıla göre yüzde 56,7 arttığı belirtildi.
    • 23.08.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 13:31
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    Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketi yatırımı artırdı

    Türkiye'deki 21 dağıtım şirketinin çatı örgütü konumunda olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından hazırlanan "Elder Sektör Raporu" yayınlandı.

    Rapora göre, elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 14,7 milyar lira oldu.

    Dağıtım hattı uzunluğu genişledi

    2020 yılında 1 milyon 204 bin kilometre olan dağıtım hattı uzunluğu, yıl içinde yapılan yatırımlarla geçen yıl sonunda 1 milyon 363 bin kilometreye ulaştı.

    Trafo sayısı arttı

    AA'nın haberine göre, Türkiye genelinde 499 bin 736 olan trafo sayısı 508 bin 880'e çıktı.

    Yatırımların bölgesel olarak dağılımında ilk sırayı 1 milyar 486 milyon lirayla Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) alırken, bu şirketi 1 milyar 352 milyon lirayla Başkent EDAŞ, 1 milyar 348 milyon liralık yatırımla Dicle EDAŞ izledi.

    Elektrik

    Elektrik tüketimi 253 teravatsaate ulaştı

    Geçen yıl sektörün hizmet sunduğu toplam abone sayısı 47 milyonu aşarken, elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 8,4'lük artışla 253 teravatsaate çıktı.

    Geçen yıl toplam tüketimin yüzde 44'ü sanayi abonelerinden geldi.


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