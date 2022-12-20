Türkiye'deki ailelerin yüzde 27,6'sı kiracı

TÜİK'e göre Türkiye'de konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılıma bakıldığında, nüfusun yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi ve yüzde 27,6'sının ise kiracı olduğu belirlendi.

Türkiye'de konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artışı konuşuyorken hanehalkının yüzde kaçının kiracı olduğu belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut ve nüfus sayımı istatistiklerini aktardı ve Türkiye nüfusunun 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye'de hanehalklarının yüzde 60,7'si oturduğu konutun sahibi

TÜİK'in 2021 konut ve nüfus sayımına göre hanehalklarının yüzde 60,7'sinin kendisine ait konutta oturduğu görüldü.

Yüzde 8,4 kira ödemiyor ve yüzde 0,9 da lojmanda yaşıyor

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

Dünyada ev sahipliliği oranı

Türkiye'de hanehalklarının yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi iken, dünyadaki ev sahipliliği oranlarına bakıldığında ise Çekya'da yüzde 79, Danimarka'da yüzde 65, Almanya'da yüzde 53, Estonya'da yüzde 82, İrlanda'da yüzde 70 ve Yunanistan'da yüzde 76 olarak görülüyor.