Türkiye'deki kayak merkezi rotaları

Türkiye'nin yüksek dağlarına yapılanmış bulunan kayak merkezleri, pistleri, otelleri ve cazip olanakları ile kış turizminin artırılması için hizmet vermeye hazır.

Koronavirüs salgını tedbirlerinin vurduğu seyahat hareketleri, 2021’de normalleşme ile birlikte eski günlerini aratmayan bir hareketliliğe sahne oldu. Türkiye’nin güney illerinde hâlâ devam eden yaz sezonu böylelikle turizmciyi de mutlu etti.

Güney illerinde ve özellikle Antalya’da yaz sezonu kasım ayına kadar uzayadursun, bir yandan da diğer illerde kış turizm hazırlıkları devam etmeye başladı bile.

İLK KAR YAĞIŞI HABERLERİ GELDİ

Türkiye’den ilk kar haberi Van ve Kars’tan gelmeye başladı. Kar yağışı demek kayak sezonunun gelmeye başladığının da habercisi.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ülkemizin dünyadaki kayak merkezleri ile kıyaslanan ve tercih edilen kayak merkezlerinin sayısı ve nitelikleri gün geçtikçe artıyor. İnsanımızın kış sporlarına olan ilgisi ve kabiliyeti ile başlanan tesis oluşumları, gittikçe yabancı turistleri de cezbetmeye başladı.

SEKTÖR HEDEF BÜYÜTTÜ

Turizim faaliyetlerinden 2022'den 30 milyar dolarlık gelir beklenirken kış ve kar turizmi için kayak faaliyetlerinin dışında konferans ve seminerlerin de yapıldığı daha büyük bir turizm geliri hedefe koydu.

TÜRKİYE’DEKİ KAYAK MERKEZLERİ

Günümüzde artık kimsenin yok sayamayacağı caziplikte 45’ten fazla kayak merkezi var. Bu kayak merkezleri içinde kış sporlarına ve turizme hizmet veren Uludağ, Erciyes, Erzurum, Sarıkamış ve Kartalkaya'nın bilinirliği çok daha fazla. Buralardaki otellerde zaman zaman talepten dolayı yer bulunamayacak noktaya gelindiği biliniyor.

Bu merkezlerde de koronavirüs salgınının gereklerinin yerine getirildiğini, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulduğunu hatırlatalım.

Peki bu merkezler nerede, özellikleri neler, nasıl gidilir ve hangi aylarda daha cazip olurlar? Gelin bu soruların cevaplarına hep birlikte bir göz atalım.

ERZURUM PALANDÖKEN

Misafirlerine yamaç paraşütü, buz tırmanışı, kar raftingi, dev salıncak ve zipline imkanı da tanıyan Erzurum Palandöken, kesintisiz 14 kilometre kayak pistiyle Avrupa üçüncüsü olarak hizmet ediyor.

Her kış çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir eden Palandöken Kayak Merkezi, kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kışın ilk aylarından, ilkbaharın son günlerine kadar kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Toplam pist uzunluğu 80 kilometreye varan ve kar yağışının yanı sıra suni karlamayla da uzun süreli kayak imkanı sağlayan merkez, kar kalitesinin yanı sıra gündüz ve gece kayağıyla farklı seviyelerdeki her kayakçıya hitap ediyor.

Önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da, ulusal birçok kış sporu etkinliğinin yanı sıra 2011 Kış Üniversite Oyunları (Winter Universiade 2011), 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve Snowboard Dünya Kupası gibi uluslararası yarışmalar da gerçekleştirildi.

Nasıl ulaşılır

Erzurum il merkezine 5 kilometre uzaklığı olan Palandöken’e ulaşım merkezden kolayca yapılıyor. Palandöken'e merkezden otobüs ya da taksi ile ulaşım yapılabiliyor. Gün boyu otobüsler belirli saatlerde hizmet veriyor. Özel araçlar ile ise şehir merkezinden tabelaları takip ederek Palandöken'e rahatlıkla ulaşılıyor.

KAYSERİ ERCİYES

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes Kayak Merkezi'nde daha geçtiğimiz mayıs ayında dağ kayağı keyfi yaşanıyordu. Şimdi de görevli bakım ve onarım ekibi, 3 bin 400 metre yükseklikte, zor koşullar altında çalışarak teleferikleri yeni sezona hazır hale getiriyor.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yapıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel hizmet veriyor.

Nasıl ulaşılır

Kayseri kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Erciyes Kayak merkezine ulaşım sağlamak için Hisarcık kasabasından Tekir Yaylası istikametine gidilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Kayseri kent merkezinden hareket eden Develi Minibüsleri vasıtasıyla da Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlanabiliyor.

BURSA ULUDAĞ

Bursa'da bulunan, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu'nun en büyük dağı olan Uludağ, kış turizminin vazgeçilmez bölgeleri arasında yer alıyor. Kayak merkezlerinin ilkinden olan Uludağ’da kış turizmi faaliyetleri sadece kayak olarak değil aynı zamanda eğlence merkezi olarak da talep görüyor.

Tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanabiliyor.

Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometrelik yolculukla ulaşılan ve 1961 yılında milli park ilan edilen alandaki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanıyor.

Kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila 1.980 metre uzunluklara sahip 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesisi bulunuyor.

Nasıl ulaşılır

Son yıllarda hayata geçirilen otoyol ve köprü projeleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir gibi şehirleri Uludağ'ı daha da yakınlaştırdı. Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu ile bu iki kent arasındaki mesafenin 3,5 saate düşmesi büyük avantaj sağladı. Osmangazi Köprüsü'nün de bulunduğu güzergahla Uludağ'a İstanbul'dan 2-2,5 saatte, İzmir'den de yaklaşık 4,5 saatte ulaşılabiliyor. Ankara'dan Uludağ'a kara yoluyla ulaşmak isteyenler ise 5 saatte bölgeye gelebiliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 2,5 saat, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan ise 1,5 saatlik kara yolculuğuyla Uludağ'a varılabiliyor. Ayrıca İstanbul'dan Bursa'nın Mudanya ilçesi ve Yalova'ya deniz otobüsleriyle gelinerek Uludağ'a ulaşılabiliyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da, yılın ortalama 4 ayında kayak yapılabiliyor.

KARTEPE KARTALKAYA

Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı tatilciler, kış aylarında toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Baby pisti olması nedeniyle özellikle kayağa yeni başlayacak çocuklar için ideal bir yer olarak öne çıkan Kartalkaya’yı diğer kayak merkezlerine göre daha az kalabalık olması da daha cazip kılıyor.

Kayak tatili sırasında yakınında olan bölgelere gitmek de merkezin başka bir özelliği. Mesela Abant ve çevresini gezilebilir, göl çevresinde uzun yürüyüşler yapılabilir, faytona binilebilir, bisiklet kiralanabilir.

Kayak merkezindeki yaklaşık 2 bin yataklı 5 otel, alınan önlemlerle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Nasıl ulaşılır

Kartepe Kayak Merkezi hem Ankara hem de İstanbul’a yakın. Bu yakınlığı nedeniyle özel araçların dışında otobüsle de gidebiliyor.

Hangi aylarda gitmeli

Kartepe yılınn tüm aylarında şehirin kalabalından kaçıp nefes almak için gtelap görülen bir yerken kayak için ise ilk kar yağışından sezonun bittiği nisan ayına kadar gidilebileceğini belirtmekte yarar var.



KARS SARIKAMIŞ

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin birinci derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi ise Alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.

Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kış sezonunda koronavirüs salgınına rağmen reğbet görmeye devam etti.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 830 yatak kapasiteli ikisi 5, üçü 4 yıldızlı yedi otel ile çok sayıda apart ev bulunan kayak merkezinde geçen sezon neredeyse nisan sonunda bitti.

DİĞER KAYAK MERKEZLERİ

Erzincan'da bulunan ve 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi ve Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, Alp disiplini ve snowboard sporcularına ev sahipliği yapıyor. Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Kayak Merkezi, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi, kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor. Öte yandan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, Burdur'un Salda Kayak Merkezi gibi ülkede yer alan birçok kayak merkezi de kayakseverlere hizmet veriyor.