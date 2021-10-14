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- Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak
Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak
Rosturizm Başkanı Doguzova, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Türkiye'deki bazı otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alındığını ilettiğini ve bunun önleneceği cevabını aldığını aktardı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 15:42
- Güncelleme : 14.10.2021 - 16:22
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, koronavirüs salgını ile ilgili karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücretin hiçbir şekilde alınmayacağını açıkladı.
DOGUZOVA, TURİZM BAKANI ERSOY'A KARANTİNADAKİ RUSLARDAN EK ÜCRET ALINDIĞINI İLETMİŞTİ
Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücret alındığını, Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilettiğini belirtti.
"HIZLI ŞEKİLDE ÖNLENMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLADIK"
Doguzova, "Takipçilerin çok sayıdaki talebine istinaden, Bakan Ersoy'un dikkatini bazı otellerde karantina nedeniyle turistlerimizden ek ücret alma girişimlerine çektim. Bunun hızlı şekilde önlenmesi konusunda mutabakat sağladık." açıklamasını yaptı.