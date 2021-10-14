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Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak

Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak

Rosturizm Başkanı Doguzova, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Türkiye'deki bazı otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alındığını ilettiğini ve bunun önleneceği cevabını aldığını aktardı.