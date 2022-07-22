Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2,2 milyon oldu

Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2,2 milyon oldu

Sendikalı çalışan sayısı, toplu iş söyleşmelerinde önem kazanıyor. İşçi örgütlerinin üye işçi sayısı ile güçleri ve yaptırım alanları daha çok artıyor.

Sendikalı işçi sayısı, o kurumun katıldığı sözleşmelerde gücünü artırırken, işçiler için de hakları açısından pek çok avantaj sağlıyor. Bu nedenle sendikalı işçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Sendikalı işçi sayısı Resmi Gazete'de yer aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu.

AA'nın haberine göre, bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle "metal" ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Hizmet-İş Sendikası en fazla üyeye sahip

Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı.

Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.