Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.776
-1.17%
BTXN Coin
11.17
34.74%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2,2 milyon oldu

    Sendikalı çalışan sayısı, toplu iş söyleşmelerinde önem kazanıyor. İşçi örgütlerinin üye işçi sayısı ile güçleri ve yaptırım alanları daha çok artıyor.
    • 22.07.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2,2 milyon oldu

    Sendikalı işçi sayısı, o kurumun katıldığı sözleşmelerde gücünü artırırken, işçiler için de hakları açısından pek çok avantaj sağlıyor. Bu nedenle sendikalı işçi sayısının artırılması hedefleniyor.

    Türkiye'de 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği bulunuyor.

    Sendikalı işçi sayısı Resmi Gazete'de yer aldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre, 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.

    20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu.

    AA'nın haberine göre, bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle "metal" ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

    Türkiye deki sendikalı işçi sayısı 2,2 milyon oldu #1

    Hizmet-İş Sendikası en fazla üyeye sahip

    Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı.

    Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.


    İlginizi Çekebilir

    Üsküdar'da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı
    3. Sayfa

    Üsküdar'da doğalgaz kaynaklı patlama: 1 yaralı

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız
    Teknoloji

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir