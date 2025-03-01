Türkiye'deki sigortalı konutlar 11,3 milyonu geçti

AA & Ensonhaber

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanan verilere göre, iki yıl önceki Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük felaketi olarak tanımlanan depremler ve bu süreçte artan sigorta bilinci, Türkiye’de sigortalı olma oranını dünya genelindeki diğer ülkelere kıyasla daha yüksek tutuyor.

Dünyada, Japonya’daki sigortalılık oranı yüzde 30, ABD’nin en kalabalık eyaleti California’da ise bu oran sadece yüzde 15 seviyesinde. Türkiye’de ise deprem sigortası oranları oldukça yüksek seyrediyor.

EN FAZLA SİGORTALAMA MARMARA'DA

DASK verilerine göre, en yoğun nüfus yoğunluğuna sahip Marmara Bölgesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede, 4 milyon 369 bin 653 konutla birlikte sigortalı olma oranı yüzde 64'e ulaşmış durumda. Marmara Bölgesi'ni sırasıyla, yüzde 61 ile Doğu Anadolu, yüzde 56 ile Ege, yüzde 55 ile Akdeniz, yüzde 52 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 50 ile İç Anadolu takip ediyor. Deprem sigortası oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 45 ile Karadeniz oldu.

İl bazında, Bolu yüzde 90 ile sigortalılık oranında zirvede yer alırken, Düzce yüzde 89, Yalova ise yüzde 84 ile yüksek oranlara sahip. Sigortalılık oranının en düşük olduğu iller ise Şırnak (yüzde 28), Gümüşhane ve Siirt (yüzde 31), Rize (yüzde 33) ve Bayburt (yüzde 34) olarak sıralanıyor.

DASK, 25 YILDIR UYGULANIYOR

Zorunlu Deprem Sigortası, 25 yıldır uygulamada olup, bu süreçte sigorta şirketleri ve DASK, sigorta bilincini artırmaya yönelik pek çok kampanya düzenledi. Sigortalılık oranını daha da yükseltmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

2025 yılı itibariyle DASK’ın ödeme gücü 355 milyar TL'ye çıkarılacak. Bu rakam, iki ayrı büyük depremin ardından aynı yıl içinde iki kez kullanılabilecek.

DASK, sigorta işlemlerinin doğru yürütülmesi için sigorta sahiplerinin doğru beyanda bulunmalarının önemini vurguluyor. Doğru beyan, poliçe sahiplerinin olası bir depremde tüm hasarını alabilmesi için kritik bir faktör. Ayrıca, hasar tespit sürecinin hızlı gerçekleşmesi için iletişim bilgilerinin doğru ve güncel tutulması gerekiyor.

2024'TEN BERİ ENFLASYON KORUMASI ALTINDA

2024 itibariyle, DASK’a ait poliçelere ilk defa enflasyon koruması eklenmiş durumda. Bu yenilik, sigortalıların teminatlarının güncel kalmasını sağlıyor ve her yeni poliçe için teminatlar, aylık enflasyon oranı kadar artış gösterecek şekilde ayarlanıyor. Ayrıca, betonarme yapılar için sigorta bedeli birim metrekarede 7 bin 800 TL’ye yükseltilmişken, bir mesken için azami teminat tutarı 1 milyon 653 bin 563 TL olarak belirlenmiş durumda.