Türkiye'deki tencere ve tava ihtiyacının yüzde 70'inin Kahramanmaraş'tan yapıldığını ve aynı zamanda dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapan bir kent olduğunu biliyor muydunuz?

Türkiye'nin İstanbul’dan sonra en önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş, hem iç piyasada hem ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

KENT'İN İHRACATTA ÖNEMLİ BİR AĞIRLIĞI VAR

Salgın döneminde dünyadaki birçok ülke, metal mutfak eşyasını tedarik etmek için Türkiye´ye yöneldi. Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında Orta Doğu mutfağının yüzde 70'ine Avrupa'nın ise yüzde 25'ine hitap ediyor.

METAL MUTFAK EŞYASININ ANA ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ’TAN 172 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Metal mutfak eşyasının üretim merkezi Kahramanmaraş, pandemiye rağmen 132 ülkeye ürün sattı. Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 75’ini tek başına Kahramanmaraş belirliyor. 132 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentte, irili ufaklı 100 sektör bulunuyor.

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan VİDEO

SEKTÖRDE 25 BİN KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLİYOR

25 bin kişinin istihdam edildiği metal mutfak eşyası üretiminde, en az 3 kuşaktır sektörü ayakta tutan sanayiciler yer alıyor. Kentteki üreticiler gelişmiş teknolojik makinelerle üretimi geçen yıla oranla yüzde 16 artırdı.

"3. NESİL OLARAK METAL MUTFAK EŞYA ÜRETİMİNDE HİZMET VERİYORUZ"

Kahramanmaraş’ta 70 yıldır deden kalma meslekleri olan metal mutfak eşyaları üretiminde çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Sıddık Öncülokur, "Biz, 3’üncü nesil olarak metal mutfak eşya üretiminde hizmet veriyoruz. Türkiye’de metal mutfak eşya üretiminde Kahramanmaraş sayılı kentlerinden biri. Alüminyum, teflon, çelik ve granit gibi mutfak eşyalarında bizim aylık üretimimiz 800 bin civarında. 200 civarında personelimiz var teknolojik makinelerle üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi dünyanın 5 kıtasında yüzde 80 ihracatımız 60 ülkeye yapılıyor.

METAL MUTFAK EŞYA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN YÜZDE 70 CİVARINDA ÜRETİMİ KAHRAMANMARAŞ’TAN

Şehir içinde de 50 yıllık babadan dededen kalma müşterilerimizde olduğu gibi, ulusal ve zincir marketlerle ortak projelerle üretimler yapıp satışlarımız mevcuttur. Kahramanmaraş metal mutfak eşya üretiminde Türkiye’nin yüzde 70 civarında üretimini yapıyor.” dedi.