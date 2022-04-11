Petrol
100.82
-1.91%
Euro
16.04
-0.03%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
920.96
-0.27%
Borsa
2393
0.00%
Bitcoin
629.582
-1.05%
BTXN Coin
32.25
2.05%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sayıları arttı

    Türkiye'de vergi mükellefi olanların, bağlı oldukları vergi kategorisine göre sayıları yayınlandı. Vergi mükelleflerinin sayılarının tüm alanlarda artması dikkati çekti.
    • AA
    • 11.04.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sayıları arttı

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları arttı.

    Bu sonuç, kayıt dışılığın azalmasını da ifade ettiği için çok anlamlı bulunuyor.

    Türkiye'de mart ayı itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 262 bin 759, gelir stopaj vergisi mükellefi 3 milyon 559 bin 113, KDV mükellefi sayısı da 3 milyon 206 bin 85 oldu.

    Kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyonu geçti

    Kurumlar vergisi mükellefi sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi (yüzde 7) artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu. Söz konusu mükelleflerin 380 bin 756'sı İstanbul'da, 104 bin 215'i Ankara'da, 62 bin 176'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

    Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 7,5 yükseldi

    Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta, yıllık bazda 249 bin 449 kişi (yüzde 7,5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113'e çıktı.

    Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 kişi (yüzde 6,7) artarak 3 milyon 206 bin 85 kişi oldu.

    Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 kişi (yüzde 6,5) artışla 2 milyon 262 bin 759'a ulaştı.

    vergi

    Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı yüzde 7,9 yükseldi

    Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı da 168 bin 934 kişi (yüzde 7,9) yükselerek 2 milyon 305 bin 874 olurken basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 838 bin 937'ye yükseldi.


    İlginizi Çekebilir

    Mesut Özil'den derbi paylaşımı
    Futbol

    Mesut Özil'den derbi paylaşımı

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası
    Magazin

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir