Türkiye'deki yenilenebilir enerji projeleri, 110 bin kişilik istihdamı hedefliyor

Türkiye'deki mevcut yenilenebilir enerji proje stokuyla 9,2 gigavat ilave kapasite ve 110 bin kişilik yeni istihdam sağlanabileceği öngörülüyor.

Ernest&Young danışmanlık şirketi tarafından Avrupa İklim Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan ve 47 ülkeyi kapsayan "Kovid-19 Salgınından Temiz Toparlanma: G20 Liderliği İçin Küresel Fırsat" başlıklı raporda, İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika özelinde detaylı analizler yer aldı.

TÜRKİYE'DE 238 PROJE STOKU VAR

Raporda, Türkiye için ilk kez koronavirüs salgını sonrası yeşil bir toparlanma projeksiyonu yapıldı. Buna göre, ülkede 9,2 gigavatlık ek yenilenebilir enerji kapasitesi inşa edilmesini sağlayacak 238 proje stoku bulunuyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI ÇOĞUNLUKTA

Türkiye'de kuruluma hazır olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji proje stokunun çoğunluğunu rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları oluşturuyor.

110 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMINI SAĞLAYACAK

Söz konusu kapasite, 110 bin kişilik yeni istihdamı destekleyecek 19 milyar 400 milyon dolarlık yatırım fırsatının yanında Türkiye ekonomisinin toparlanmasını hızlandıracak ve kömür bölgelerinin dönüşümünü sağlayacak sanayi kümeleri oluşturma potansiyeline sahip güçlü bir yenilenebilir enerji tedarik zinciri fırsatı sunuyor.

DÜNYADA 10 MİLYON KİŞİLİK YEŞİL İSTİHDAM POTANSİYELİ VAR

Öte yandan, dünya genelinde kuruluma hazır 13 bin yenilenebilir enerji projesiyle 2 trilyon dolar tutarında yatırım fırsatı bulunuyor. Temeli atılmaya hazır bu projelerin, toplamda 1 teravatlık ek yenilenebilir enerji üretim kapasitesi ve 10 milyon kişiye yakın istihdam potansiyeli olduğu hesaplanıyor.