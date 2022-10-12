Türkiye'den 2022'de 146 milyon dolarlık fıstık ihracatı gerçekleşti

Fıstık, önemli bir ihracat ürünü olarak değer görüyor. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 9 ayında fıstık ihracatında ulaşılan rakam 146 milyon dolara yaklaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'den yılın 9 ayında 100 ülkeye 145 milyon 958 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Rekolte açısından da her dönem birinciliği göğüsleyen Şanlıurfa, en çok fıstık ağacına sahip şehir olma özelliği taşıyor.

9 aylık fıstık ihracatı yüzde 12 arttı

Geçen yılın ocak-eylül dönemine göre bu yıl 100 ülkeye yapılan ihracat, değer bazında yüzde 12 arttı ve 145 milyon 958 bin dolarlık gelir sağlandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 5 bin 941 ton fıstık ihraç edildi

Yılın üçüncü çeyreğinde Irak, Gürcistan, Hollanda, Cezayir, Malezya, Japonya, Fas, Fransa, Umman, Dubai, Belçika, İspanya, Avusturya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 100 ülkeye 15 bin 941 ton fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fıstık ihracatında ilk sırayı İtalya aldı

AA'nın haberine göre, Türkiye'den İtalya'ya 31 milyon 400 bin dolarlık fıstık gönderildi. İtalya'yı 22 milyon 213 bin dolarla Almanya, 13 milyon 353 bin dolarla Kırgızistan izledi.

"Yıl sonuna kadar ihracat rakamları daha da artacak"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı fıstık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artmasının ülke ekonomisi açısından sevindirici olduğunu belirterek yıl sonuna kadar ihracat rakamlarının daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.