Türkiye'den 23 ülkeye hamsi ihraç edildi

DKİB verilerine göre Türkiye'den bu yılın eylül-kasım döneminde 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi satıldı. En fazla ihracat 1 milyon 58 bin 666 dolarla Fransa'ya yapıldı.

2021-2022 av sezonunun başlangıcından itibaren 829 ton hamsi ihraç edildiğini Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine yansıdı. Eylül-kasım döneminde yapılan bu ihracattan 3 milyon 857 bin 556 dolar gelir sağlandı.

Türkiye bu sezonda 23 ülkeye hamsi gönderdi. Hamsi ihracatında Fransa, Belçika ve Almanya ilk 3 sırada yer aldı.

FRANSIZLAR HAMSİYİ SEVDİ

Fransa'ya 1 milyon 58 bin 666 dolar karşılığında 171,4 ton hamsi ihraç edildi. İhracatta bu ülkeyi 887 bin 530 dolarla Belçika, 773 bin 556 dolarla Almanya izledi.

HAMSİ İHRACATINA YENİ PAZARLAR EKLENDİ

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İspanya, İngiltere, İsveç, Lübnan, Umman, Katar, Irak ve Kenya'ya da hamsi satıldı.

"İHRACAT MİKTARDA YÜZDE 77 ARTTI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2021-2022 avlanma sezonunun başlangıcı olan 1 Eylül'den 30 Kasım'a kadar Türkiye'den gerçekleşen hamsi ihracatında miktarda yüzde 77, değerde yüzde 68,5 artışın söz konusu olduğunu söyledi.

HAMSİNİN KILÇIĞI ALINIP, TÜKETİME HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Gürdoğan, hamsiyi, katma değeri yüksek hale getirerek ihraç etmek gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada bazı firmaların hamsiyi işleyerek yani ayıklanmış, kılçığı alınmış, tüketime hazır bir yemek halinde Avrupa piyasasına sunmaya başladığına dikkati çeken Gürdoğan, bu tür işletmelerin sayısının daha da artması gerektiğini söyledi.

"GÖKKUŞAĞI ALABALIĞINI YOK SATIYORUZ"

Trabzon'da özellikle gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin önemli ölçüde arttığını, 10 yılda yaklaşık yüzde 200 artış gerçekleştiğini vurgulayan Gürdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gökkuşağı alabalığında tonaj anlamında baktığımız zaman yılda 100 milyon dolar civarında bir rakam söz konusu geldiğimiz noktada. Bu da bize fındığa, yaş sebze ihracatına alternatif ürün olarak balıkçılığın geldiğini gösteriyor. Gelinen nokta itibarıyla da gökkuşağı alabalığını yok satıyoruz. Gökkuşağı alabalığında tonajın artırılabileceği, 500 milyon dolar gibi büyük bir rakama ulaşabileceği yönünde hedefimiz var. Bu hedef için devletin ve yöneticilerimizin bizlere destek olması, atıl durumdaki yerleri de değerlendirerek ekonomiye kazandırmamız çok önem arz etmektedir."