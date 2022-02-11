Türkiye'den 24 ülkeye Sevgililer Günü çiçeği

Sevgililer gününde ilk akla çiçek hediye etmek gelince ve dünyada da bu alışkanlık karşılık bulunca; Türk çiçek üreticileri toplam 24 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, üreticilerin Sevgililer Günü'ne özel çalışmalarını aktardı.

Yılmaz, Avrupa'ya 65 milyon dallık çiçek gönderimi yapıldığını ve bunun da parasal karşılığının 9 milyon dolara çıktığını anlattı.

24 ÜLKEYE 65 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK

Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere 24 ülkeye 65 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

ANTALYA SERALARI HAREKETLİ

Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılaşan Antalya'daki seralarda "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen sektör çalışanları, seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekleri toplayıp sevgililer için hazırladı.

Paketlenen çiçekler, 24 ülkedeki sevgilileri mutlu etmek için yola çıktı. Son sevkiyatların yapıldığı seralarda, hummalı çalışma devam ediyor.





2021'İ 148 MİLYOR DOLAR İLE KAPATTIK

Yılmaz, sektör olarak geçen yılı 148 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıla da iyi başladıklarını söyledi.

Sektörün 2022 için 180 milyon dolar ihracat hedefi belirlediğini dile getiren Yılmaz, yılın ilk ayındaki verilerin yüz güldürdüğünü, geçen yıla göre yüzde 12'lik artış yaşandığını kaydetti. 180 milyon dolarlık hedefe koşar adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yılmaz, Sevgililer Günü mesaisinin de istenilen yoğunlukta olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN KARANFİLLER, 24 ÜLKEYE ULAŞTI

İsmail Yılmaz, Sevgililer Günü için 24 ülkeye çiçek sevkiyatı yapıldığını belirterek, çiçek ihracatında en önemli pazarın Hollanda olduğunu söyledi.

En fazla çiçeği Hollanda'ya gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Hollanda da kendi içinde tüketmiyor, bizden aldıklarını Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Hollanda dışında İngiltere, özellikle kesme çiçek için çok ciddi pazarımız. Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere de yoğun satışlarımız söz konusu." diye konuştu.





"KARANFİL ÜRETİMİNDE İDDİALIYIZ"

Yılmaz, Türkiye'de en fazla karanfil üretimi yapıldığını ve bu alanda iddialı olduklarını vurguladı.

Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil yetiştirildiğini belirten Yılmaz, "Bugün de kırmızı renk ön plana çıkıyor. Sektör kırmızı renkteki çiçeklere ağırlık veriyor. En önemli kalemimiz karanfil, bu dönemde de en fazla kırmızı karanfil ihraç ettik." dedi.