Türkiye'den 40 ülkeye 9.5 milyon dolarlık bal satışı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 40 ülkeye 2 bin 502 ton bal ihraç edilerek 9 milyon 542 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 2021'in Ocak-Nisan döneminde Amerika, Almanya, Kuveyt ve Belçika başta olmak üzere 40 ülkeye 9 milyon 542 bin 306 dolarlık bal ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Nisan 2021'de Türkiye'den 2 bin 502 ton bal dış satımı gerçekleştirildi.

BAL İHRACATI DEĞER VE MİKTAR OLARAK ARTTI

Bal ihracatı, 2 bin 12 ton karşılığı 8 milyon 990 bin 22 dolar girdi elde edilen Ocak-Nisan 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 24, değer bakımından da yüzde 6 artış gösterdi.

Amerika, Almanya, Kuveyt, Belçika, Katar, İspanya ve Japonya, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Bu dönemde Amerika'ya 2 milyon 825 bin 250 dolar karşılığında 707 ton bal satıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 802 bin 956 dolarla Almanya, 412 bin 530 dolarla da Kuveyt izledi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belçika, Bulgaristan, Hong Kong, İtalya, Fas, Dubai, Slovakya, Polonya, Pakistan, Afganistan, Kenya, İsrail ve Romanya'ya da bal ihraç edildi.

BÖLGEDEN YAPILAN BAL İHRACATI YÜZDE 65 ARTTI

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen bal ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını aktardı.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 6'DAN 14'E ÇIKTI

Kalyoncu, bölgeden ihracat yapılan ülke sayısının 6'dan 14'e çıkmasının sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgeden en fazla bal, geçen yıl da olduğu gibi Almanya'ya satıldı. Bu yılın 4 aylık döneminde Almanya'ya gerçekleştirilen 67 ton bal ihracatından 259 bin 370 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl ihracat yapılmayan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 6 ton bal ihracatı karşılığında 70 bin 585 dolar gelir elde edildi."

"BAL İHRACATINDA GELİR YÜZDE 429 ARTTI"

Geçen yıla oranla en yüksek artışın Bahreyn'e yapılan ihracatta yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeye gerçekleştirilen bal ihracatının gelirde yüzde 439 artarak 62 bin 122 dolara ulaştığını aktardı.