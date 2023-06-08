Türkiye'den 5 ayda 14,9 milyon dolarlık çay ihraç edildi Türkiye'den yılın 5 ayında yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 52 artarak, toplam 14 milyon 890 bin 518 dolara ulaştı.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, artan çay ihracatına ait bilgileri açıkladı.

Turgut, Türkiye'den ocak-mayıs ayları arasındaki dönemde 103 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Turgut, otoplamda 3 bin 114 ton çay ihracatından 14 milyon 890 bin 518 dolar gelir sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 4,4, değerde de yüzde 52 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 6 milyon 875 bin 439, ABD'ye 2 milyon 26 bin 356 ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon 361 bin 630 dolarlık çay ihraç edildi.

"İhracatta çay gönderilen ülke çeşitliliği de arttı"

Turgut, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Cezayir, Slovakya, Meksika, İspanya, İtalya, Panama, Gabon, Malezya, Yeni Zelanda, Endonezya, Portekiz, Angola, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Ruanda ve Polonya'ya da çay satıldığını aktardı.

"Çay ihracatına turistlerin katkısı büyük oldu"

Çay ihracat ve ülke çeşitliliğindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Turgut, şöyle konuştu: