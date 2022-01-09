Türkiye'den 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'den geçen yıl 110'dan fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye 9 milyar 504 milyon 109 bin dolarlık binek otomobil dış satımı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründe, geçen yıl 9 milyar 504 milyon 109 bin dolarlık binek otomobil dış satımı gerçekleştirildi.

SORUNLARA RAĞMEN RAKAMLAR ARTTI

Bu yıl, çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunlara rağmen binek otomobil dış satımı, 2020'de gerçekleştirilen 9 milyar 533 milyon 689 bin dolarlık binek otomobil ihracat rakamını yakaladı.

Otomotiv endüstrisi geçen sene 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık ürün ihraç ederken, bu rakamın yüzde 32,4'ünü oluşturdu.

BİNEK İHRACATINDA İLK SIRADA FRANSA VAR

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım, 2020'ye göre yüzde 5,8'lik atışla 1 milyar 737 milyon 249 bin dolar oldu.

Fransa'yı, 882 milyon 600 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla İtalya takip etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise 844 milyon 623 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Dördüncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı 2021'de, önceki yıla göre yüzde 21 artışla 693 milyon 700 bin dolardan 840 milyon 593 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık'a 807 milyon 672 bin, Polonya'ya 450 milyon 236 bin, Slovenya'ya 415 milyon 359 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Binek otomobil ihracatında Mısır 412 milyon 361 bin dolarla 8'inci, İsrail 325 milyon 182 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 318 milyon 664 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.