Türkiye'den BAE'ye ekonomi ziyareti dünya basınında: Yatırım çekmek için gittiler Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarının, ilk yurt dışı ziyaretinde BAE'yi tercih ettiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 'piyasaların sevgilisi' olarak nitelendirilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz için 'güvenilir teknokrat' ifadesi kullanıldı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başkent Abu Dabi'ye gitti.

Middle East Eye: Türk piyasaları için fon arayışı

İngiltere merkezli Middle East Eye, Yılmaz ve Şimşek'in Türk piyasaları için fon aramak üzere BAE'ye gittiğini yazdı.

İkilinin, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Şimşek piyasaların sevgilisi, Yılmaz güvenilir teknokrat

Şimşek'ten "eski Wall Street bankacısı ve piyasaların sevgilisi" şeklinde söz edilirken, Türkiye ekonomisinin koordinasyonunu sağlamakla görevli Yılmaz'ın da "sonuç verebilecek güvenilir bir teknokrat" olarak görüldüğü vurgulandı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile son iki yılda yakın ilişkiler kurduğu belirtilerek şöyle denildi:

BAE ile yatırım anlaşmaları

BAE; Türk enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım sektörlerine 10 milyar dolar yatırım sözü verdi.



Mart ayında BAE ve Türkiye, Abu Dabi'de iki ülke arasındaki ticareti önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlayan serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Bloomberg: Erdoğan'ın ekonomi kurmayları BAE'de

ABD merkezli Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde gelen ekonomi kurmaylarının ilk yurt dışı gezisi için BAE'yi seçtiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in BAE lideri ile bir araya geleceği belirtildi.