Petrol
111.88
-0.04%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.029
-0.98%
BTXN Coin
14.22
5.88%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Türkiye'den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım

    Fosil enerji kaynakları yerini yenilenebilir kaynaklara bıraktığı için rüzgar ve güneş enerjisi ön plana çıktı. Türkiye de bu alandaki yatırımlarını artırarak lider konumunu korumaya devam ediyor.
    • 18.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım

    Rüzgar enerjisi karasal ve deniz üstü olarak ikiye ayrılıyor. Karasal rüzgar enerjisinin daha aktif olduğu yatırımlarda, Türkiye  2021'de 1 milyar euro harcama yaptı.

    WindEurope tarafından hazırlanan "Finansman ve Yatırım Trendleri 2021" raporuna göre, geçen yıl Avrupa'da 41 milyar euroluk rüzgar enerji yatırımı gerçekleştirildi.

    Başlanılan yatırımların tamamlanması durumunda Avrupa'da 24,6 gigavat kurulu rüzgar enerji gücünün sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

    AA'nın haberine göre, raporda belirtilen bu dönemde karasal rüzgar yatırımları 24,8 milyar euroya ulaşırken, bu miktar 2016'dan sonra yapılan en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti.

    Yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santralleri olacak

    Deniz üstü (offshore) yatırımları ise geçen yıl 16,6 milyar euroya ulaştı. Geçmiş dönemde yapılan yatırımların büyük kısmının karasal rüzgar enerjisi olduğu belirtilen rapora göre, beş yıl içinde yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşacak.

    Türkiye den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım #1

    Toplam yatırımın yarısı AB dışındaki ülkelerde gerçekleşti

    Geçen yıl Avrupa'da gerçekleştirilen yatırımların 12,5 milyar eurosu AB üyesi olmayan ülkelerde yapıldı.

    Bu dönemde 1,2 milyar euroluk yatırım yapan Birleşik Krallık 'tan sonra en yüksek rüzgar enerjisi yatırımını gerçekleştiren Türkiye, geçen yıl 1 milyar euro düzeyinde rüzgar enerjisi yatırımını hayata geçirdi. Rusya ise 400 bin euroluk rüzgar yatırımı yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı
    Magazin

    Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

    Burcu Esmersoy, yaza hazır
    Magazin

    Burcu Esmersoy, yaza hazır

    Görüş Bildir