Türkiye'den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım

Türkiye'den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım

Fosil enerji kaynakları yerini yenilenebilir kaynaklara bıraktığı için rüzgar ve güneş enerjisi ön plana çıktı. Türkiye de bu alandaki yatırımlarını artırarak lider konumunu korumaya devam ediyor.

Rüzgar enerjisi karasal ve deniz üstü olarak ikiye ayrılıyor. Karasal rüzgar enerjisinin daha aktif olduğu yatırımlarda, Türkiye 2021'de 1 milyar euro harcama yaptı.

WindEurope tarafından hazırlanan "Finansman ve Yatırım Trendleri 2021" raporuna göre, geçen yıl Avrupa'da 41 milyar euroluk rüzgar enerji yatırımı gerçekleştirildi.

Başlanılan yatırımların tamamlanması durumunda Avrupa'da 24,6 gigavat kurulu rüzgar enerji gücünün sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

AA'nın haberine göre, raporda belirtilen bu dönemde karasal rüzgar yatırımları 24,8 milyar euroya ulaşırken, bu miktar 2016'dan sonra yapılan en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti.

Yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santralleri olacak

Deniz üstü (offshore) yatırımları ise geçen yıl 16,6 milyar euroya ulaştı. Geçmiş dönemde yapılan yatırımların büyük kısmının karasal rüzgar enerjisi olduğu belirtilen rapora göre, beş yıl içinde yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşacak.

Toplam yatırımın yarısı AB dışındaki ülkelerde gerçekleşti

Geçen yıl Avrupa'da gerçekleştirilen yatırımların 12,5 milyar eurosu AB üyesi olmayan ülkelerde yapıldı.

Bu dönemde 1,2 milyar euroluk yatırım yapan Birleşik Krallık 'tan sonra en yüksek rüzgar enerjisi yatırımını gerçekleştiren Türkiye, geçen yıl 1 milyar euro düzeyinde rüzgar enerjisi yatırımını hayata geçirdi. Rusya ise 400 bin euroluk rüzgar yatırımı yaptı.