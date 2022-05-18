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- Türkiye'den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım
Türkiye'den bir yılda rüzgar enerjisine 1 milyar euro yatırım
- 18.05.2022 - 09:35
- Güncelleme : 18.05.2022 - 09:49
Rüzgar enerjisi karasal ve deniz üstü olarak ikiye ayrılıyor. Karasal rüzgar enerjisinin daha aktif olduğu yatırımlarda, Türkiye 2021'de 1 milyar euro harcama yaptı.
WindEurope tarafından hazırlanan "Finansman ve Yatırım Trendleri 2021" raporuna göre, geçen yıl Avrupa'da 41 milyar euroluk rüzgar enerji yatırımı gerçekleştirildi.
Başlanılan yatırımların tamamlanması durumunda Avrupa'da 24,6 gigavat kurulu rüzgar enerji gücünün sisteme dahil edilmesi bekleniyor.
AA'nın haberine göre, raporda belirtilen bu dönemde karasal rüzgar yatırımları 24,8 milyar euroya ulaşırken, bu miktar 2016'dan sonra yapılan en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti.
Yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santralleri olacak
Deniz üstü (offshore) yatırımları ise geçen yıl 16,6 milyar euroya ulaştı. Geçmiş dönemde yapılan yatırımların büyük kısmının karasal rüzgar enerjisi olduğu belirtilen rapora göre, beş yıl içinde yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşacak.
Toplam yatırımın yarısı AB dışındaki ülkelerde gerçekleşti
Geçen yıl Avrupa'da gerçekleştirilen yatırımların 12,5 milyar eurosu AB üyesi olmayan ülkelerde yapıldı.
Bu dönemde 1,2 milyar euroluk yatırım yapan Birleşik Krallık 'tan sonra en yüksek rüzgar enerjisi yatırımını gerçekleştiren Türkiye, geçen yıl 1 milyar euro düzeyinde rüzgar enerjisi yatırımını hayata geçirdi. Rusya ise 400 bin euroluk rüzgar yatırımı yaptı.