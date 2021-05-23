Türkiye’den Çine gidecek 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye'den Çin'e yerli üretim MDF kaplı levha taşıyan ihracat trenleri yarın yola çıkacak.

4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, 19 Aralık 2020’de Şian şehrine ulaşarak yolculuğunu tamamlamıştı.

Aradan geçen yaklaşık 7 aylık bir sürenin ardından, 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri Kocaeli Köseköy'den yarın öğleden sonra hareket ederek, Çin ulaşmak için yola çıkacak.

YERLİ ÜRETİM MDF KAPLI LEVHA TAŞINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak.

Böylece daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi taşınan yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve ‘Demir İpekyolu’ olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında yük çeşitliliği de artmış olacak.

8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KATEDECEK

Trenler Türkiye'de 1876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol giderek, Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Toplam 8 bin 693 kilometre yol, yaklaşık 2 haftada tamamlanacak.

“BÜYÜK BİR HAYALİN GERÇEK OLDUĞUNUN EN BÜYÜK KANITI”

Çin'de törenle karşılanan ilk ihracat treni nedeniyle düzenlenen tören Bakan Karaismailoğlu, video konferans bağlantısı ile katılarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk ihracat trenimizin 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur."

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e ulaşan ilk ihracat blok treninin hemen ardından ikinci tren, 20 Aralık 2020'de 1400 buzdolabı yüklü olarak Çerkezköy'den uğurlanmıştı.

İLK BOR İHRACATI ÜÇÜNCÜ TREN İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye-Çin arasında demir yoluyla ilk bor ihracatı, üçüncü ihracat treni ile gerçekleştirilmişti.

Deniz yoluyla yaklaşık 45-60 günde gerçekleştirilen bor ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içinde gerçekleştirilmiş; 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü tren, Eskişehir Kırka'dan 29 Ocak'ta rafine bor ürünleriyle yola çıkmış, toplam 7 bin 792 kilometre yol katederek iki haftada Çin'e ulaşmıştı.

Böylece hem ulaştırma maliyetleri hem zaman açısından çok önemli avantaj sağlanmıştı.

RUSYA’YA 8 GÜNDE BEYAZ EŞYA ULAŞTIRILDI

BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya'ya uğurlanan diğer ihracat treniyle 15 konteyner içinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 beyaz eşya ulaştırılmıştı.

Tren, 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde katederek çok önemli bir ihracat yolu için başlangıç olmuştu.

8 BİN 500 TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden, Türkiye'den Çin'e 5 tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi.

Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerle 91 bin 500 ton yük geldi.

TOPLAM TAŞIMA 100 BİN TON

Türkiye-Çin-Türkiye arasında demir yoluyla yapılan toplam taşıma ise 95 tren 2001 vagonla 100 bin tona ulaştı.

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.