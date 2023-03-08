Türkiye'den demir ihracatı 2 ayda 2 milyar doları aştı İDDMİB verilerine göre, demir ve demir dışı metaller sektörü, yılın ilk 2 ayında 2 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdi.

Sanayide en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör olarak tanımlanan demir ve demir dışı metaller, genel ihracattan yüzde 6,1 pay alıyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ocak-şubat dönemi ihracat verilerini açıkladı.

Ocakta 1,05 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı sektörü, geçen ay da 1 milyar dolarlık ihracata imza attı.

"İhracatta AB ve Almanya ilk sırada"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 2023'te ihracata geçen yıla göre düşüşle başladığını, bu durumu tam tersine çevirmek için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ocak-Şubat 2023'te birim ihraç fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,82 artışla kilogram başına 4,78 dolara ulaştı. Sektörümüzün ihracatı aynı dönemde miktar olarak 276,4 bin ton seviyelerine geldi. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge olan AB ülkelerine ihracatımız geçen ay itibarıyla 558,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubatta sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 137,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 74,1 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 50,3 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü oldu.

"Alüminyum ürün grubu lider konumunda"

Tamamlayıcı sektörlerde alüminyumun zirvedeki yerini koruduğunu aktaran Tecdelioğlu, geçen ay alüminyum ürün grubunun 393 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını bildirdi. Alüminyum sektörünü, 205,1 milyon dolar ile demir çelik mamulleri, 187,6 milyon dolar ile metal eşya ve 186,1 milyon dolar ile bakır ürün gruplarının takip ettiğini belirten Tecdelioğlu, "Tamamlayıcı sektörümüzde ihracatımızı artırmaya, genel ihracatımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.