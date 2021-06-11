Türkiye'den Filistin'e ticari destek

Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de dahil edildi.

Türkiye İsrail'le sorunlar yaşayan Filistin'e verdiği desteği, alınan bir kararla birlikte farklı bir açıdan daha sürdürdü.

Türkiye, Filistin'i Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına dahil ederek, ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına aldı.

KARARA İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

FİLİSTİN, TERCİHLİ MENŞE KURALLARINI UYGULADIĞI ÜLKELER ARASINA GİRDİ

Buna göre, Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de eklendi.

Söz konusu ülkeler arasında, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, EFTA Ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ile Lihtenştayn) ve Faroe Adaları da bulunuyor.

İKİ TARAFLI YÖNETMENLİK DE YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan, Bakanlığın "İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu yönetmelikler, 26 Mart 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.