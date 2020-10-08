Türkiye’den ihraç edilen halının yüzde 70’i Gaziantep’ten gitti

Gaziantep, Türkiye halı sektörünün ocak-eylül dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini, kendi kapasitesini de artırarak tek başına üstlendi.

Türkiye halı sektörünün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 1 milyar 770 milyon 886 dolarlık dış satımın yüzde 70'ine Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalar imza attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, bu yılın son çeyreği itibarıyla 118 milyar 355 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu dönemdeki ihracatın halı sektörünün gerçekleştirdiği toplam 1 milyar 770 milyon 886 bin dolarlık dış satımının, 1 milyar 249 milyon 469 dolarlık kısmı Gaziantep'ten yapıldı.

HALIDA İDDİALI İKİNCİ ŞEHİR, İSTANBUL OLDU

Halı dış satımında Gaziantep'i 386 milyon 55 bin dolarla İstanbul, 41 milyon 838 bin dolarla Uşak ve 18 milyon 832 bin dolarla Bursa takip etti.

GAZİANTEP HALI İHRACATINI, BU YIL KORONAVİRÜSE RAĞMEN YÜZDE 2,31 YÜKSELTTİ

Gaziantep toplam halı ihracatı içindeki ağırlığıyla dikkati çekmenin yanında bu alanda yıllık artış da sağladı. Dünyada koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde geçen söz konusu dönemde il, ihracatını yüzde 2,31 artırdı.

EN FAZLA ABD, SUUDİ ARABİSTAN VE ALMANYA’YA ÜRÜN GÖNDERİLDİ

Halı sektörü ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Sektörün ABD'ye yönelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,15 artışla 621 milyon 467 bin dolara çıktı. En fazla ihracat yapılan diğer ülkeler ise 227 milyon 252 bin dolarla Suudi Arabistan, 91 milyon 326 bin dolarla Almanya ve 80 milyon 441 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.