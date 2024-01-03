Türkiye'nin ihraç ettiği ilk yumurtalar Rusya'ya ulaştı

AA

Rusya, Türkiye'den yumurta ithal ediyor.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor) bir açıklama yaparak Türkiye'den yola çıkan yumurtalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

19,3 ton yumurta Rusya'ya gitti

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.

"Türkiye ile ilişkiler gelişiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, şu değerlendirmede bulunmuştu:

Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor.