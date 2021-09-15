Türkiye'den konut alan ABD'li sayısı 8 ayda 3,5 katına çıktı

Dün açıklanan konut satışlarında yabancılara ev satışında, ABD uyruklularının sayısının artması dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde yabancılara 30 bin 849 konut satıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Bu konutları toplamda 31 bin 242 yabancı satın alırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

İRAN VE IRAKLILAR KONUT SATIN ALMADA BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye'den konut alan yabancıların arasında ağustosta İranlılar, ocak-ağustos döneminde de Iraklılar başı çekti.

ABD'LİLERİN SAYISI 246'DAN 871'E ÇIKTI

Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı bu yılın ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 katına çıkarak 246'dan 871'e ulaştı.

EN FAZLA ARTIŞ HIZI ABD VATANDAŞLARINDA GÖRÜLDÜ

Ocak-ağustos döneminde uyruk bazında en fazla konut satış artış hızı yüzde 254 ile ABD vatandaşlarında görüldü. Geçen yılın aynı döneminde Türkiye'den konut satın alan ABD vatandaşı sayısı 246 iken bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 871'e çıktı.

Uyruklarına göre Türkiye'den konut alan yabancıların sayısı şöyle: