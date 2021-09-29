Türkiye'den Malezya'ya havacılıkta mühendislik hizmeti ihracatı

Havacılık sektörüne yönelik teknolojik çözümler sağlayan mühendislik şirketi, Malezya'nın 21 havalimanında emniyet alanında dijital dönüşümü gerçekleştirecek.

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi, Mayıs 2021'de küresel şirketlerin katılımına açık "Elektronik Arazi ve Mania (Engel) Verileri, Dijital Veri Setleri ve İlgili Donatı ve Hizmetlerin Tedariki" ihalesi gerçekleştirdi.

TÜRK FİRMASI 11 ŞİRKET ARASINDAN SIYRILDI

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ, 11 istekli arasında en yüksek teknik yeterlilik puanını elde etti.

PROJE 2 YIL SÜRECEK

Haritaevi, temmuz ayında 2 yıl sürecek projenin ihale sözleşmesini imzaladı ve fiili çalışmalara ağustosta başladı.

MALEZYA'DAKİ 21 HAVALİMANI İÇİN DESTEK VERİLECEK

Haritaevi, Malezya'daki 21 havalimanı için "Mania Verileri Analizi", "Elektronik Arazi ve Mania Verisi" ve "Havalimanı Haritalama Veri Tabanı" hizmetlerini ve 6 havalimanı için "Havaalanı Yüzey Yönlendirme Ağı" işlemlerini gerçekleştirecek.

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İHRACATI

Böylece sivil havacılıkta emniyet alanında mühendislik hizmetlerinin ihracatında da öncülük yapacak.

İhracatı gerçekleştiren Haritaevi Dijital Pazarlama Sorumlusu Cezmi Aslan, şirketin Malezya'nın 21 havalimanında dijital dönüşümü hızlandırarak, Havacılık Bilgi Sistemleri ile Havacılık Bilgi Yönetimi'ne geçişi sağlayacağını söyledi.

"ÇALIŞMALARIMIZDA UYDU FOTOGRAMETRİSİ KULLANACAĞIZ"

Aslan, "Çalışmalarımızda uydu fotogrametrisi ve yersel bütünlemelere dayalı karma bir yöntem kullanacağız. Malezya Sivil Havacılık Otoritesi için vereceğimiz hizmetlerin tümü, daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerde olduğu gibi ICAO, EASA ve ISO standartlarına uygun olacak." dedi.