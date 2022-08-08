Türkiye'den teknoloji yoğun ürün ihracatı arttı

İhracatta ayrıcalıklı bir yer tutan teknoloji yoğun üründe yılın ilk ayından temmuza kadar geçen 7 aylık süreçte toplam 136,5 milyar dolarlık girdi elde edildi.

Katma değeri yüksek ürün ihracatında teknoloji yoğun ürünlerin ihracatındaki artış, rakamlarla gözler önüne serildi.

Türkiye'nin teknoloji yoğun imalat sanayi ürünleri ihracatı son dönemde artış gösterdi. Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi.

AA'nın haberine göre, ocak-temmuz döneminde söz konusu ürünlerin ihracatında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artış gerçekleşti.

Yüksek teknolojili ürün ithalatı azaldı

Bu dönemde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 11,5 artarken ithalatı yüzde 6,3 azaldı.

Önceki yıla oranla yüzde 33'lük artış

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplam 212 milyar 809 milyon doları buldu. Söz konusu ürünlerde 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük artış dikkati çekti.

Bu kategorideki ihracattan 6,5 milyar dolara yakını yüksek, 71 milyar doları da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.