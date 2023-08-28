Türkiye'nin 10 yıllık fındık ihracatı 20,2 milyar dolarlık döviz getirdi Türkiye'nin fındık ihracatının son 10 yılına bakıldığında toplamda 6 milyon 145 bin ton civarında ürünün 20 ülkeye gönderildiği görülüyor. Fındık ihracatındaki artışa rağmen üretici, pazar payının düşmesinden yana endişe duyuyor.

İHA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Türkiye'nin 10 yıllık fındık ihracatını rakamlarla gözler önüne sererek, Trabzon özelindeki rakamları da aktardı.

Buna göre, Türkiye, son 10 yılda fındık ihracatından 2 milyar 769 milyon 393 bin 225 kilogram karşılığı toplam 20 milyar 218 milyon 521 bin 837 dolar döviz girdisi sağladı.

Bu ihracatın yüzde 40’ı Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapıldı.

En fazla fındık ihracatı 2014-2015 fındık sezonunda gerçekleşti.

Almanya ve İtalya başta olmak üzere 20’ye yakın ülkeye fındık ihracatı yapıldı.

2022 yılında Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Birleşik Krallık, ABD, Brezilya, Rusya Federasyonu, Kanada ve diğer ülkelere ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ütoplam 313 milyon 568 bin 29 kilogram karşılığı fındık ihracatından 1 milyar 751 milyon 55 bin 183 dolar döviz girdisi sağlandı.

2021 yılında 344 milyon 671 bin 121 kilogram karşılığı 2 milyar 255 bin 835 bin 761 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Trabzon’dan 10 yılda yapılan ihracat

2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık fındık sezonunda Trabzon’dan farklı ülkelere yapılan ihracatta 1 milyar 79 milyon 777 bin 390 kilogram karşılığı toplam 7 milyar 975 milyon 951 bin 19 dolar döviz girdisi elde edildi.

Trabzon'da in fazla fındık ihracatı 2015-2016 fındık sezonunda yaşandı.

"6 milyon 145 bin ton civarında bir fındık ihracatı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’den 6 milyon 145 bin ton civarında bir fındık ihracatının söz konusu olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı:

"Türkiye’nin fındıktaki pazar payı yüzde 60’lara geriledi"