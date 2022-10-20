Türkiye'nin 150 baz puanlık faiz indirimi dünya basınında

Merkez Bankası'nın faize müdahalesi, uluslararası basının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek haneli faize dair talebine dikkat çekilerek, düşüşün beklentilerin üzerinde olduğu belirtildi.

Türkiye, faiz oranını indirmeye yönelik ekonomi politikasını sürdürüyor.

Geride bıraktığımız iki ayda faizler yüzde 14'ten 12'ye indirilirken, bugün alınan yeni kararla yüzde 10,5'e çekildi.

Politika faizinin bir kez daha indirilmesi, dünyada geniş yankı uyandırdı.

WSJ: Erdoğan'ın tek haneli faiz talebini takip ediyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Türkiye, art arda üçüncü ayda faiz indirdi" başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.

150 baz puanlık düşüşe dikkat çeken gazete, "Faiz indirimi, Erdoğan'ın tek haneli faiz talebini takip ediyor." dedi.

"Daha aşağı inecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek ve enflasyonu da baskılayarak aşağı indirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı haberde ayrıca, Erdoğan'ın Merkez Bankası'na bu yönde çağrıda bulunduğu anımsatıldı.

CNBC: Türkiye, 150 baz puan indirdi

CNBC, "Türkiye, yüzde 83 enflasyona rağmen faiz oranlarını 150 baz puan indirdi." ifadesini kullandı.

Piyasa analistlerinin 100 baz puanlık bir indirim beklediği, bu nedenle alınan kararın birçok kişiyi şaşırttığı belirtildi.

Haberde, "Erdoğan, faiz oranlarının yükseltilmesinin enflasyonu artırdığına dair inancı açıkça benimsiyor." notu paylaşıldı.

Bloomberg: Tahmin edilenden daha büyük

"Türkiye tahminlerden fazla faiz indirdi." diyen Bloomberg, Para Politikası Kurulu'nun, üçüncü kez faiz oranlarını düşürdüğünü aktardı.

Haberde, "Merkez Bankası, gösterge faiz oranını üst üste üçüncü kez ve tahmin edilenden daha büyük bir oranda düşürerek, bir dizi indirimi sonlandırmaya yakın olduğunun sinyalini verdi." denildi.

Ekonomistlerin 100 baz puanlık düşüş beklentisi

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonuna kadar oranların tek haneli rakamlara inmesi yönündeki açık çağrılarının ardından 100 baz puanlık bir indirim beklediğine dikkat çekildi.

Faiz indirim oranı açıklandıktan sonra Türk Lirası'nda "çok az bir değişim" olduğu vurgulandı.