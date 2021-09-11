Türkiye'nin 2021 meyve sebze ihracatının şampiyonu kiraz ve domates

Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar 785 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının içinde kiraz ve domates dış satıma imza attı.

Kiraz meyvelerde 2021'in şu ana kadar en çok ihraç edilen meyvesi, domates de sebzesi oldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, ocak-ağustos dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı, bu yıl 1 milyar 785 milyon dolara ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde 805 milyon 396 bin dolarlık meyve, 576 milyon 402 bin dolarlık sebze, 391 milyon dolarlık narenciye, 11 milyon 898 bin dolarlık çay ihraç edildi.

KİRAZ VE DOMATES KENDİ ALANLARINDA İHRACAT LİDERİ OLDU

Bu dönemde kiraz ihracatı geçen yıla göre azalmasına rağmen ekonomiye 184 milyon 13 bin dolarlık katkı sunarken, sebzede domates geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 240 milyon 409 bin dolarlık döviz girdisi sağladı.

Bu iki ürün genel yaş meyve sebze ihracatında toplamda 424 milyon 422 bin dolarlık satış rakamını yakaladı.

Ocak-ağustos döneminde domates ve kirazı limon, şeftali ve mandalina takip etti.

"BU ARTIŞIN DAHA YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUZ"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yaş meyve sebze ihracatında yüzde 20'lik artışın olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz bu artışı yeterli görmüyoruz. 20 Ağustos'ta mayer limon ihracatı başladı. 17 Eylül'de ise enterdonat dediğimiz limon çeşidinin ihracatına başlanacak. Yeni sezon narenciye ürünlerinin devreye girmesiyle ihracatta daha hızlanırız. Önümüzdeki aylarda bu artışın daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bu sene Türkiye'de mevsimler normal gidiyor, üretimde bir problemimiz yok, her ürün çok şükür yeterli kadar var umarım ekstra bir doğal bir şey olmazsa iyi bir sezon bekliyoruz."