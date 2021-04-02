Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminleri art arda yükseldi

Koronavirüs salgını dünyayı olumsuz etkilerken, Türkiye başarılı üretim ve ihracat rakamları ile pozitif ayrıştı. Bu da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüme beklentilerini artırdı.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de Türkiye ekonomisi beklentilerin aksine gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çekti. Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin de yeniden gözden geçirilmesini sağladı.

BÜYÜME PERFORMANSININ İVME KAZANARAK DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistler, ülkenin geçen yılki büyüme performansının ivme kazanarak bu yıl da devam etmesini beklerken, uluslararası ekonomi ve finansın önde gelen kuruluşları Türk ekonomisine ilişkin tahminlerinde art arda revizyona gitti.

İHRACAT RAKAMLARI BÜYÜMEYE İŞARET

Ekonomistler, Türkiye’nin ilk çeyrekte ihracatının 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak çıkmasının büyümenin ivmeleneceğine işaret ettiğini vurguluyor.

IMF, TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 5’DEN 6’YA ÇIKARDI

Türkiye ekonomisinin 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9'luk büyüme performansı yakalamasının ardından ilk revizyon Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) geldi. Daha önce Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan IMF, bu tahminini ocak ayında yüzde 6'ya yükseltti.

BİRÇOK KURULUŞ TAHMİNLERİNİ OLUMLU YÖNDE GÜNCELLEDİ

IMF ile başlayan revizyonlar, Moody's, Fitch, Standard&Poor's (S&P), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ve Dünya Bankası gibi ekonominin önde gelen kuruluşlarının güncellemeleriyle devam etti.

MOODY'S, TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 3,5’TEN 4’E YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminin şubat ayında yüzde 3,5'ten 4'e çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 4'ten 5'e yükseltti.

FİTCH, TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ 3,5’TEN 6,7’YE REVİZE ETTİ

Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükseltti. Fitch, güçlü parasal destek ve kredilerin, 2020 yılında Türk ekonomisinin direncini desteklediği belirtildi.

OECD, TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ 2,9’DAN 5,9’A ÇIKARDI

OECD, ekonomik görünüme ilişkin mart ayında yayımladığı ara raporda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9’dan 5,9'a çıkardı ve daha önce 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ettiği Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3 olarak belirledi.

UNCTAD, TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ 2,4’TEN 4’E ARTIRDI

UNCTAD da mart ayında yayınlanan küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunda, Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten 4'e çıkardı. UNCTAD, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'te bıraktı.

DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ 4,5'TEN 5'E ÇIKARDI

Son olarak Dünya Bankası, ekonomiye yönelik tahminlerinde revizyona giderek 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 5'e çıkardı. Dünya Bankası, ocak ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, 2021 büyüme beklentisini yüzde 5'ten 4,5'e çekmişti. Böylece Dünya Bankası, 2021 beklentisini tekrar yüzde 5'e çıkarmış oldu. Büyüme performansına ilişkin 2022 tahminini yüzde 5'ten 4,5'e çeken Dünya Bankası, Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.