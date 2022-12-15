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    Türkiye'nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 69 oldu

    TÜİK, Türkiye'nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyinin 69 olduğunu açıkladı.
    • 15.12.2022 - 18:11
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    Türkiye'nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 69 oldu

    Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor.

    Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsıyor.

    Türkiye  AB ortalamasının yüzde 31 altında

    Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 69 oldu ve AB ortalamasının yüzde 31 altında kaldı.

    Fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke Lüksemburg

    Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 144 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

    Türkiye nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 69 oldu #1


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