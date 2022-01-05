Türkiye'nin 2021 yılı maden ihracatında Çin ilk sırada

2021 yılı maden ihracatında ilk sırada yüzde 27,8 büyüme ile 1,65 milyar dolar ile Çin’in yer aldı.

Türkiye ekonomisine ham madde, üretim ve istihdam özelinde büyük katkılar sağlayan madencilik sektörü, 38,89’luk artış göstererek 2021 yılını 5,93 milyar dolarlık Cumhuriyet tarihi rekoruyla tamamladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, 2021 yılı maden ihracatında ilk sırada 1,65 milyar dolar ile Çin’in yer aldığını belirtti.

"2022'DE YÜZDE 20'LİK ARTIŞ HEDEFLENİYOR"

Dinçer, 2022 yılında ihracatta yüzde 20 artış hedeflediklerinin altını çizerek, “2021 yılında metalik cevherler geçen yıla göre yüzde 56,2’lik artış gösterdi ve 2,14 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,3’lük artış ve 1,28 milyar dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32,4’lük artış ve 1,1 milyar dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 19,3’lük artış ve 809,1 milyon dolar ile blok doğal taş ihracatı yer aldı.” ifadelerini kullandı.

DOĞAL TAŞ İHRACATI YÜZDE 20,5 ARTTI

Toplam doğal taş ihracatının yüzde 20,5’lik artışla 2,09 milyar dolar olduğunu aktaran Dinçer, “Bu maden gruplarını yüzde 124,6’lık artış ve 331,5 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti.” dedi.

"MADEN SEKTÖRÜ HAM MADDE SAĞLIYOR"

Maden çeşitliliği, marka oluşturma çabalarına yönelik yapılan çalışmalar, jeopolitik konum ve teknolojik gelişmeler bazındaki fırsatları sektör olarak değerlendirdikleri takdirde, 2022 yılında başarılarını artırarak devam edeceklerinden hiç kuşkularının olmadığına işaret eden Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen hemen tüm sektörlere ham madde sağladığı gibi istihdama da ciddi oranda katkı sunan maden sektörünü ve ihracatımızı, 2022 yılında Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için gösterdiği 250 milyar dolar ihracat hedefiyle uyumlu olarak, devletimiz ve bakanlığımızın da destekleriyle daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tam." dedi.