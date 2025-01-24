Türkiye'nin 2025'te tüketeceği doğalgaz hesaplandı

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Türkiye'de bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp doğalgaz tüketileceği tahmin edildi.

EPDK'nin 2025 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

53,2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİLECEĞİ BEKLENİYOR

Kararda, ülkede bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp (567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kilovatsaat) doğalgaz tüketileceği öngörüldü.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, EPDK, elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

KÖYLERLE İLGİLİ TANIM GENİŞLETİLDİ

Buna göre, tarifeye yönelik kararın 1. maddesinde yer alan "köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" ibaresi, "köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" olarak değiştirildi.