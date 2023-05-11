Türkiye'nin 47 ilinde rüzgar enerjisi kapasitesi arttı Rüzgar enerjisinde 11 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 47 iline yayıldı.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, Türkiye rüzgar enerjisi sektörü, kapasite artışının yanı sıra ekipman üretiminde de büyüyor.

Rüzgar enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 10,9'a ulaştı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 104 bin 348 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 11 bin 426 megavata ulaştı.

En yüksek kapasite İzmir'de

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kapasitesi 47 ildeki santrallerden oluşurken, en yüksek kapasite İzmir'de bulunuyor.

Toplam 88,4 megavat kapasiteye sahip lisanssız rüzgar enerjisi santralleri ise 15 ilde bulunuyor.

İzmir, 1.754,9 megavatla rüzgar enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il. Bunu, 1.382,4 megavatı bulan kapasitesiyle Balıkesir, 943,7 megavatla Çanakkale, 838,7 megavatla İstanbul ve 7.01,7 megavatla Manisa takip ediyor.

Sırasıyla, Bursa 440,9 megavat, Hatay 420,2 megavat, Aydın 397,3 megavat, Kırklareli 394,5 megavat ve Kayseri 338 megavatla rüzgar enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

100'den fazla firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor

TÜREB’e göre, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 100'den fazla firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 70'ini rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatı oluşturuyor.