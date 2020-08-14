Türkiye'nin 48 ülke ile uçuş trafiği devam ediyor

Türkiye'nin 48 ülke ile uçuş trafiği devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere uçuşları sürdürdüklerini kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar kademeli olarak yeniden başlatılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğunu ve uyguladıkları tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

48 ÜLKE İLE UÇUŞ TRAFİĞİ

Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında 13 Ağustos 2020 tarihi itibaryla Türkiye'nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dahil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürdüklerini belirtti.

UÇUŞLARIN YAPILDIĞI ÜLKELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı; ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir’in tahliye, charter ve tarifeli uçuş seferlerini başlattıkları ülkeler olduğunu söyledi.

TRANSİT OLARAK AÇILIYOR

Bakan Karaismailoğlu, 20 Haziran’da başlatılan, ancak koronavirüs vakaları nedeniyle 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin olarak da, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. Bugün transit uçuşlarımızı başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Ülkeler ile yapılan uçuş planlamalarında önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, dünya ülkelerinin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dikkatle takip edildiğini belirtti.

UÇULABİLİR SERTİFİKASI

Karaismailoğlu, havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' uygulamasını başlatan, bu çalışma ile örnek teşkil eden Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirler ile göz doldurduğunu belirtti.

Tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü de bildiren Karaismailoğlu, tüm vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.