Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altına indi
AA

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırdı.

Yabancı yatırımcılar açısındanbüyük önem taşıyan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş sürüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş, olumlu bir gelişme olarak kabul görüyor.

CDS'ler Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş sürüyor

Deutsche Bank'ın son yayınladığı raporda da bu konu gündeme gelmişti. Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)