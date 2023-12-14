Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altına indi

AA
Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırdı.
Yabancı yatırımcılar açısındanbüyük önem taşıyan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş sürüyor.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş, olumlu bir gelişme olarak kabul görüyor.
CDS'ler Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş sürüyor
Deutsche Bank'ın son yayınladığı raporda da bu konu gündeme gelmişti. Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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