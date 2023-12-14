Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altına indi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına geriledi.

AA

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırdı.

Yabancı yatırımcılar açısındanbüyük önem taşıyan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş sürüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş, olumlu bir gelişme olarak kabul görüyor.

CDS'ler Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş sürüyor

Deutsche Bank'ın son yayınladığı raporda da bu konu gündeme gelmişti. Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)