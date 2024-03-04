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Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı

Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı Fındık, Karadeniz için öne çıkan bir ihracat ürünü olmayı sürdürüyor. Karadeniz Fındık ve Mamülleri İhracatçılarının Ağustos 2023- Şubat 2024 arasındaki değerlendirmesine göre yeni sezondaki rakamlar bir önceki yılı geçti.