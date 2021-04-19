Türkiye'nin 75 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli var

Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki bazı limanlarda, deniz üstü rüzgar enerjisi santrali projesi çalışmaları sürüyor.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkan Murat Durak, deniz üstü rüzgar enerjisi santrali projesinin gerçekleştirilmesi için Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki bazı limanlarda çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini bildirdi.

"MAVİ VATAN'IN ENERJİSİ"

Durak, Türkiye'nin toplam deniz üstü (Offshore) rüzgar enerjisi potansiyelinin 75 gigavat seviyesinde olduğunu belirterek, 5 Nisan 2021'de faaliyetlerine başlayan ve "Mavi Vatanın Enerjisi" sloganını ilke edinen DÜRED'in, Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisi santral yatırımlarının yapılması, geliştirilmesiyle denizcilik ve enerji sektörünün bir araya getirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de en büyük açık deniz rüzgar enerjisi potansiyelinin saniyede 9 metre hıza ulaşan Ege Bölgesi olduğunu dile getiren Durak, "Teknik olarak bu bölge 6 gigavat sabit santral, 19 gigavat da yüzer santral olmak üzere toplam 25 gigavat potansiyele sahip. Ege Bölgesi'ni rüzgar hızlarının saniyede 7 ile 8 metreye ulaşan Marmara ve Karadeniz Bölgeleri takip ediyor." diye konuştu.

DENİZ ÜSTÜ SANTRALLERİN AVANTAJLARI

Denizde rüzgarın daha yüksek şiddette olması sebebiyle deniz üstü santrallerde enerji üretiminin karasal santrallere oranla yüksek olduğunu belirten Durak, şunları kaydetti:

"Rüzgarın sürekliliğinin daha fazla olması ve pürüzsüzlüğün düşük olması enerji üretiminde bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor, bunun yanında daha düşük türbülans, karada rüzgar santrali yapılan alanların azalması, kara projelerinde imar sıkıntılarının artması bu projeler için avantaj teşkil ediyor. Ayrıca deniz üstü projelerinde kamulaştırma bedellerinin olmaması, yaşam alanlarından uzak olduğu için görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olmaması, deniz ulaşımının kara ulaşımına kıyasla daha kolay ve ucuz olması sebebiyle ulaştırma maliyetindeki tasarruflar, bölgesel gelişim ve istihdam sağlama ve denizsel endüstri ve teknolojilerin gelişerek istihdamın artması sebebiyle deniz üstü santraller karasal santrallere göre enerji üretiminde avantajlı hale geliyor. "