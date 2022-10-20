Türkiye’nin 9 aylık yaş meyve sebze ihracatı 1,94 milyar dolar

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki yaş meyve ve sebze ihracatı 1 milyar 943 milyon dolara çıktı. En yüksek değerlere Rusya, Almanya ve Romanya pazarlarında ulaşıldı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki yaş meyve ve sebze ihracatının 1 milyar 943 milyon dolara ulaştığını iletti.

Gürüz, AKİB'in bu performansa 852,4 milyon dolar değer ile yüzde 44 oranında destek verdiklerini açıkladı.

Yılın ilk 9 ayında en çok domates, şeftali ve mandarin ihraç edildi

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün yılın ilk 9 ayında en çok domates, şeftali ve mandarin ihraç ettiğini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, en yüksek değerlere Rusya, Almanya ve Romanya pazarlarında ulaştıklarını belirtti.

Türkiye’nin üçüncü çeyrek sonunda 3 milyon 353 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Gürüz, sektörün yılın ilk 9 ayında en çok ihraç ettiği ürünün yüzde 7 artış ve 283,5 milyon dolar değer ile domates olduğunu, yüzde 20 artış ve 198,3 milyon dolar değer ile şeftalinin ikinci, yüzde 15 artış ve 168,8 değer ile mandarinin üçüncü sırada yer aldığını açıkladı.

“9 aylık ihracatın yüzde 34’ü Rusya’ya”

Ferhat Gürüz, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin öne çıktığını kaydetti.

Gürüz, “Yılın ilk 9 ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 656 milyon dolar değer ile Rusya birinci, 195,5 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 143,1 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacmini en fazla artırdığımız ülkeler İsrail, Hırvatistan ve Beyaz Rusya oldu.” şeklinde konuştu.