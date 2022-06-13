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    Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 5 ayda 6 milyar doları aştı

    ABD, Türkiye için ihracat pazarında önemli bir hedef. İki ülke arasında, 100 milyar dolarlık ikili ticaretin olması planlanıyor.
    • 13.06.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:23
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    Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 5 ayda 6 milyar doları aştı

    İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriye paralel olarak, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yılın ilk 5 ayında, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 6 milyar 72 milyon 901 bin dolara ulaştı.

    Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke

    ABD, yılın 5 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye yapılan ihracat ilk 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 6 milyar 72 milyon 901 bin dolara yükseldi. ABD'nin, Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 6,52 oldu.

    Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ABD ihracatında ilk sırada

    ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. Kimyevi maddeler ve mamullerinin ABD'ye dış satımı, ilk 5 ayda yüzde 55,2 artışla 682,7 milyon dolara çıktı.

    ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan

    Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın yapıldığı ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve İzmir takip etti.

    ihracat

    "İlk 5 ayda kuvvetli artış"

    AA'nın haberine göre, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konu ile ilgili bir açıklama yaparak, Türk-Amerikan ticaretinin geçen yılın sonunda 28 milyar dolar ile rekor seviyelere ulaştığını, bu kuvvetli yükselişi 2022'nin ilk 5 ayında da görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.


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