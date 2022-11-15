Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor kırdı

Ocak-ekim arasındaki 10 aydaki ihracat rakamları, Türkiye'nin ABD'ye olan ihracatının hız kazandığını belgeliyor.

Türkiye, ABD ile ikili ticaretinde hedefler koymuş ve sektör temsilicileri ihracatı artırmaya yönelik adımlar atmıştı.

Türkiye'nin genel olarak artan ihracatında ABD'de değer olarak rekorlar kırdı.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, 11 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim rakamına ulaştı.

Türkiye, 1 milyar 672 milyon dolarla ihracatını değer bazında en fazla ABD'ye artırdı.

ABD'nin Türk ürünlerine talebi arttı

ABD'nin "ticarette stratejik ortak" olarak tanımlanması ve karşılıklı ticareti kolaylaştırmak adına atılan adımlar, bu ülkenin Türk ürünlerine olan talebinin artmasını da beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat, yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 16,2 arttı. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı da yüzde 5,72 oldu.

ABD böylece ocak-ekim döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 2. ülke olurken, ihracatını değer bazında en fazla artıran ülke de ABD oldu.

Ocak-ekim ihracatı

Türkiye'nin ABD'ye dış satımı yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 672 milyon dolar arttı.

En fazla talep kimyevi maddeler ve mamullerinden geldi

Yılın 10 ayında ABD'ye en fazla ihracatı, 1 milyar 320 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1 milyar 191 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 117 milyon dolarla çelik, 860 milyon 664 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 829 milyon 467 bin dolarla mücevher sektörü izledi.

AA'nın haberine göre, ülkeye en az dış satımı, 1 milyon 952 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3 milyon 528 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 7 milyon 352 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri gerçekleştirdi.