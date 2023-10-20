Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi son 20 yılda yüzde 800 arttı

AA

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda ihracatta yeni pazar arayışı için Afrika ülkeleri ile temasları artırmıştı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile "Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Staretejisi" ile ticaret hacmi son 20 yılda yüzde 800 arttı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Afrika Kıtası ile ihracatın geçen yıl 23,6 milyar dolar, bu yıl ocak-eylül döneminde 15,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

"Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştı"

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu değerlendirmeyi aktardı:

"Ticaret Diplomasisi Yüzyılı"

Ticaret Bakanlığı olarak 2023 Türkiye Yüzyılını aynı zamanda 'Ticaret Diplomasisi Yüzyılı' olması adına çalışmalarımızı ve planlamalarımızı bu yönde sürdürmeye, uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz politikalarla birlikte ise dünyanın her yerinde var olmaya önem veriyor, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkilerimizi geliştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında uyguladığımız Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi'nin yanında, "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile kıta ülkeleriyle var olan köklü ve güçlü tarihi bağlarımızı ticari ve ekonomik yönden de geliştirmeye ve derinleştirmeye devam ediyoruz.