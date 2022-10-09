Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, 2022'nin ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 14 milyar 258 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracat atağı sürüyor ve Almanya ihracat yapılan ülkeler arasında ayrı bir öneme sahip.

Tüm zamanların en yüksek ocak-eylül rakamı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 14 milyar 258 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül rakamına ulaştı.

Almanya'dan Türk ürünlerine rekor talep geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 14 milyar 258 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü.

Ocak-Eylül döneminde Almanya'ya ihracat yüzde 10,6 arttı

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 10,2 oldu.

Almanya'yı, 10 milyar 891 milyon dolarla ABD, 9 milyar 270 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 404 milyon dolarla İtalya ve 7,5 milyar dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin dış satımı bu dönemde ABD'ye yüzde 18,7, İtalya'ya yüzde 11,5 ve Irak'a yüzde 22 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 0,5 azaldı.

Otomotiv endüstrisi en çok talep gören sektör

Yılın 9 ayında Almanya'ya en fazla ihracatı 3 milyar 231 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 797 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 592 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 22 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 996 milyon 302 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.