Türkiye'nin altın mevduatının 3'te 1'i İstanbul bankalarında BDDK verilerine Türkiye'de altın mevduatı 6 ayda yüzde 55,3 arttı. Kurum, altın mevduatının hangi illere dağılım yaptığını da açıkladı. İstanbul, Türkiye'deki altın mevduatının en fazla olduğu il konumunda.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde bankalarda, yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı yüzde 55,3 oranında artış gösterdi.

Böylece bankalardaki altının maddi değeri 699 milyar 980 milyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, altın mevduatında lider il İstanbul oldu.

İstanbul, 224 milyar 309 milyon lira ile Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sine sahip. Bu da toplam mevduatın yaklaşık 3'te 1'ini kapsıyor.

İkinci sırada Ankara var

Altın mevduatında ikinci sırada 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara geliyor.

Ankara'yı 42 milyar 927 milyon lira ile İzmir izledi.

Bankalardaki altın mevduatında üçüncü kent 24 milyar lirayla Bursa, dördüncü kent ise 22 milyar 282 milyon lira ile Antalya olarak kayıtlara geçti.

En az altın mevduatı Ardahan'da

BDDK verilerine göre, altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira ile Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt ve 375 milyon lira ile Kilis oldu.