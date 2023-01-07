Türkiye'nin 'arıcılık haritası' çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arıcılığın gelişmesi için bir portal hazırladı. Buna göre arıcılık daha entegre yürütülebilecek.

Türkiye'de 81 ilinin tümünde bal üretimi yapılan Türkiye'de, toplam 8 milyon 733 bin kovan bulunuyor. Muğla 949 bin 267 kovanla ilk sırada yer alırken, bu ili 604 bin 213 kovanla Ordu, 481 bin 878 kovanla Adana, 335 bin 686 kovanla Antalya ve 303 bin 120 kovanla Mersin izliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sektörün potansiyelini ortaya çıkaracak envanterleri tek çatı altında toplayan "Türkiye'nin Arıcılık Haritası" internet portalı, alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların kullanımına sunuldu.

Harita sayesinde arıcılıkla ilgili birçok veri ve istatistiki bilgi tek yerde toplandı.

Tarım Cebimde uygulamasına uyarlanacak

Tüm internet kullanıcılarının erişimine açık olan Türkiye Arıcılık Haritası'nın gelecekte Tarım Cebimde uygulamasına uyarlanmasıyla vatandaşların siteyi daha kolay ve rahat kullanmaları hedefleniyor.

Haritada arıcılıkla ilgili tüm segmeler var

Harita, Türkiye'nin geneli ve illere göre ayrı ayrı hazırlanmış, renk skalası ile belirtilmiş üretici ve kovan sayısı, bal üretimi ve kovan başı bal verimi, ülke genelinde üretimi yapılan bal çeşitleri ve bu balların illere göre dağılımı, illerde en çok üretimi yapılan bal çeşitleri, tescil edilmiş coğrafi işaretli ballar, damızlık ana arı üreten iller ve kapasiteleri, damızlık ana arıların ırk özellikleri ve tescilleri ve bombus arısı üreten iller ve kapasiteleri gibi bilgileri içeriyor.

Siteye, "https://balharitasi.tarimorman.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Adana kovan başına verimde liderSitede yer alan bilgilere göre, Türkiye'de, Pervari'den Anzer'e, Zara'dan Geven'e coğrafi işaret almış 25 tescilli bal bulunuyor.

En fazla bal üretimi yapılan il Adana

En fazla bal üretimi yapılan il 12,3 bin tonla yine Adana iken, Ordu, Sivas, Muğla ve Aydın bu alanda öne çıkan iller olarak dikkati çekiyor.

En fazla işletme sayısı bulunan iller ise Muğla, Sivas, Rize, Ordu ve Antalya olarak sıralanıyor.

Damızlık ana arı üreten illerin başında 10 bin 800 adet kapasiteyle Ardahan geliyor. Bu şehri, 8 bin adetle Ankara, 5 bin 400 adetle Çorum izliyor.

AA'nın haberine gönre, bakanlıkça tescil edilen ırklar arasında ise Kafkas ve Anadolu Arısı ırkının yanı sıra Efe, Gökçeada, Trakya, Hatay ve Yığılca Bal Arı Ekotipi bulunuyor.