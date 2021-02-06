Türkiye'nin avantajlarını ortaya koyan 'Enerji Yatırım Rehberi' yenilendi

Türkiye, enerjide doğrudan yatırım için enerji sektörünü dünya ile buluşturan "Enerji Sektörü Yatırım Rehberleri"ni yenilendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik, doğalgaz ve maden sektörleri için ayrı ayrı hazırlanan rehber, enerjideki en cazip yatırımları, yerli ve yenilenebilir kaynakları ve Türkiye'yi dünyadan ayıran avantajları içeriyor.

REHBER YATIRIMCILARA YÖNELİK

İlk olarak 2018'de hazırlanan rehberler, enerji sektörünü küresel yatırımcılara tanıtıyor. İngilizce ve dijital olarak hazırlanan rehberler ile Türkiye'ye yatırımın avantajları ve enerji sektörüne dair en güncel bilgiler yatırımcıya sunuluyor. Böylece, Türkiye’nin enerjide sunduğu fırsatlar bir kez daha dünyaya anlatılıyor. Yatırım rehberleri, yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırıyor. Türkiye’ye doğrudan yatırım için önemli bir bilgi kaynağı olacak olan rehbere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sitesinden ulaşılabiliyor.

CAZİP YATIRIMLAR, YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR VE TÜRKİYE’Yİ DÜNYADAN AYIRAN AVANTAJLAR YER ALIYOR

Rehber, enerjideki en cazip yatırımları, yerli ve yenilenebilir kaynakları ve Türkiye’yi dünyadan ayıran avantajları içeriyor. Karadeniz’de gerçekleştirilen doğalgaz keşfi, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projeleri, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve TürkAkım gibi uluslararası projeler ve maden teşviklerini içeren rehber, yatırımcılara Türkiye’ye yatırım için yol haritası sunuyor.