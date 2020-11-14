Türkiye'nin balık yağı ihracatı yüzde 57 arttı

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 32 ülkeye 26 bin 109 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek 45 milyon 360 bin 603 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 32 ülkeye 26 bin 109 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek karşılığında da 45 milyon 360 bin 603 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den yapılan balık yağı ve unu ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 43, değerde de yüzde 57 arttı.

PERU'YA BALIK YAĞI VE UNU İHRACATI YÜZDE 807 YÜKSELDİ

Yılın ocak-ekim döneminde Peru, Fransa ve Norveç en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Peru'ya yılın 10 ayında 5 bin 707 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek 11 milyon 112 bin 65 dolarlık kazanç sağlandı. Peru'ya yapılan balık yağı ve unu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 829, değerde de yüzde 807 arttı.

Peru'yu 8 milyon 39 bin 154 dolarlık payı ile Fransa ve 7 milyon 42 bin 649 dolarlık payıyla Norveç takip etti.

"BALIK YAĞI VE UNU İHRACATININ ÇOK DAHA FAZLA KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Su ürünleri mamullerinden olan balık yağı ve unu ihracatının da her geçen yıl gelişme gösterdiğini vurgulayan Kobya, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttığını ifade etti.