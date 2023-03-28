Türkiye'nin bilgisayar tabanlı buluşlar alanına başvuruları arttı Türkiye'deki bilgisayar tabanlı patent başvuruları incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi kurumlar tarafından 92 adet başvuru gerçekleştirildiği görülüyor.

AA

Patent başvuruları ülke ekonomisine ve istihdama zincirleme etki ile katkı sunuyor.

Son 11 yılda startup'lar tarafından yapılan patent başvuruları 20 kattan fazla artış gösterirken, buna bağlı olarak girişim ekosisteminin büyüklüğü de kendisini daha fazla göstermeye başladı.

"Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından yapılması sınai mülkiyet ekosistemi için kıymetli"

Patent sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınai mülkiyet alanında yapmış olduğu farkındalık çalışmalarının meyvelerinin vermeye başladığını şu sözlerle anlattı: