Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 6,5 milyar doları aştı

Türkiye'nin otomotiv sektörü ihracatı daha önce paylaşılmıştı. Bu ihracatın içindeki binek otomobillerin payının da 9 ayda 6,5 milyar doları aştığı ortaya kondu.

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 6 milyar 558 milyon 472 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ocak-eylül döneminde 101 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldığı bilgisini verdi.

Binek otomobil ihracatı otomotiv endüstrisinin yüzde 29,37'sini kapsadı

Bu dönemde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 29,37 oldu.

İhracatın 4'te 1'i Fransa ve Birleşik Krallık'a

Ocak-eylül dönemini kapsayan dönemdeki ihracatın 4'te 1'ini Fransa ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin yılın 9 ayında bu ülkeye dış satımı 948 milyon 759 bin dolar oldu.

Listenin ikinci sırasındaki İngiltere'ye 9 aylık binek otomobil ihracatı, 803 milyon 58 bin dolara çıktı.

İspanya'ya ihracatta yüzde 9 artış

Üçüncü sırada yer alan İspanya'ya yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,12 artışla 582 milyon 196 bin dolardan 635 milyon 299 bin dolara çıktı. Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İtalya'ya 592 milyon 111 bin, beşinci sıradaki Almanya'ya da 538 milyon 113 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

AA'nın haberine göre, binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oluşturdu.

İhracatın artış yaşadığı ülkeler