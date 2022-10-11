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- Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 6,5 milyar doları aştı
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 6,5 milyar doları aştı
- 11.10.2022 - 13:11
- Güncelleme : 11.10.2022 - 13:24
Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 6 milyar 558 milyon 472 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ocak-eylül döneminde 101 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldığı bilgisini verdi.
Binek otomobil ihracatı otomotiv endüstrisinin yüzde 29,37'sini kapsadı
Bu dönemde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 29,37 oldu.
İhracatın 4'te 1'i Fransa ve Birleşik Krallık'a
Ocak-eylül dönemini kapsayan dönemdeki ihracatın 4'te 1'ini Fransa ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.
Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin yılın 9 ayında bu ülkeye dış satımı 948 milyon 759 bin dolar oldu.
Listenin ikinci sırasındaki İngiltere'ye 9 aylık binek otomobil ihracatı, 803 milyon 58 bin dolara çıktı.
İspanya'ya ihracatta yüzde 9 artış
Üçüncü sırada yer alan İspanya'ya yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,12 artışla 582 milyon 196 bin dolardan 635 milyon 299 bin dolara çıktı. Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İtalya'ya 592 milyon 111 bin, beşinci sıradaki Almanya'ya da 538 milyon 113 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.
AA'nın haberine göre, binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oluşturdu.
İhracatın artış yaşadığı ülkeler
- Geçen yılın ocak-eylül döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu yılın aynı döneminde 4 milyon 200 bin dolarlık araç satıldı.
- Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türkmenistan'a ihracatını yüzde 2.150 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye ihracatı 317 bin dolardan 7 milyon 137 bin dolara çıkardı.
- Bu dönemde Şili'ye yüzde 294'lük artışla 6 milyon 967 bin araç satıldı.
- Azerbaycan-Nahçivan'a yüzde 204'lük yükselişle 4 milyon 305 bin araç yollandı.
- Arjantin'e yüzde 539'luk artışla 3 milyon 702 bin araç gönderildi.
- Arnavutluk'a da yüzde 501'lik yükselişle 3 milyon 631 bin ihracat yapıldı.
- KKTC'ye de yüzde 600'lük artışla 2 milyon 340 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.