Petrol
111.91
-1.10%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
602.101
4.54%
BTXN Coin
31.28
0.22%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor

    TİM verilerine göre Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 3 milyar 57 milyon 155 bin dolara yükseldi.
    • 19.04.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye'nin en fazla dış satımı yaptığı 4'üncü ülke

    Birleşik Krallık, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en fazla dış satımı yaptığı 4'üncü ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ilk 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 3 milyar 57 milyon 155 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,54 oldu.

    Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık şeklinde gerçekleşti.

    otomotiv

    Birleşik Krallık'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi

    AA'nın haberine göre, Birleşik Krallık'a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisinin Birleşik Krallık'a dış satımı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 812,6 milyon dolara çıktı.

    Söz konusu dönemde en fazla ihracat, İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Kocaeli, İzmir, Denizli ve Bursa takip etti.

    İstanbullu şirketlerin Birleşik Krallık'a dış satımı ilk 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 1 milyar 237,1 milyon dolara yükseldi.


    İlginizi Çekebilir

    Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı
    Kitap

    Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Hakkari'de silahla vurulan ayı tedaviye olumlu yanıt veriyor
    3. Sayfa

    Hakkari'de silahla vurulan ayı tedaviye olumlu yanıt veriyor

    Görüş Bildir