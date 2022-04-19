Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor

TİM verilerine göre Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 3 milyar 57 milyon 155 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en fazla dış satımı yaptığı 4'üncü ülke

Birleşik Krallık, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en fazla dış satımı yaptığı 4'üncü ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ilk 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 3 milyar 57 milyon 155 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,54 oldu.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık şeklinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi

AA'nın haberine göre, Birleşik Krallık'a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisinin Birleşik Krallık'a dış satımı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 812,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Kocaeli, İzmir, Denizli ve Bursa takip etti.

İstanbullu şirketlerin Birleşik Krallık'a dış satımı ilk 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 1 milyar 237,1 milyon dolara yükseldi.