Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı yüzde 45 arttı

Türkiye'nin, geçen aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık'a yaptığı ihracat Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon 210 bin dolara, ocak-mayıs döneminde de yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

4 MİLYAR 796 MİLYON 420 BİN LİRALIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yaptığı ihracat da ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak 4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi. Bu dönemde Birleşik Krallık'a en fazla otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'a 1 milyar 93 milyon 903 bin dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleşirken, 803 milyon 489 bin dolarlık elektrik elektronik ve 731 milyon 534 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı. Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk beş ayında yüzde 6,20 oldu.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

Birleşik Krallık'a en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Birleşik Krallık'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 1 milyar 580 milyon 430 bin dolardan 2 milyar 20 milyon 522 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatında İstanbul'un payı yüzde söz konusu dönemde yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.